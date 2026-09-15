Coppa Italia, agli ottavi sarà Napoli-Fiorentina: ecco sede e percorso

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Ieri alle 22:59Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina piega 3-0 il Pisa al Franchi, con i gol di Pellegrino, Gnonto e Goncalves che archiviano la pratica e portano la squadra di Vanoli agli ottavi di finale di Coppa Italia. I viola affronteranno adesso il Napoli di Massimiliano Allegri, atteso a Firenze proprio tra pochi giorni per la quinta giornata di campionato (in programma alle 12:30 a Campo di Marte).

Sede e prossimo incrocio

La sfida del torneo nazionale, come sempre ad eliminazione diretta, si giocherà al Maradona. La vincente del match tra partenopei e viola troverà poi ai quarti una tra Atalanta e Udinese, l'altro accoppiamento che darà vita al successivo turno prima delle semifinali.