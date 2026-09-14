Pisa, la probabile formazione anti-viola: Bianco pensa a un ampio turnover
Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, Paolo Bianco prepara un ampio turnover per il derby di Coppa Italia contro la Fiorentina, anche in seguito al pesante 1-4 subito con l’Entella. Tra i pali dovrebbe debuttare Scuffet, protetto da una difesa rinnovata con Zanon, Caracciolo, Primasso e Léris, mentre Denoon resta un’alternativa. A centrocampo sono attesi Loyola e Piccinini, con Esteves in dubbio per un problema all’adduttore: in caso di forfait potrebbe trovare spazio Coppola, modificando anche l’assetto tattico. Davanti Moreo è candidato a tornare titolare, affiancato da Rao e Ferrah, ma Pittarello resta in corsa per il ruolo di centravanti.
Probabile formazione (4-3-3 o 3-4-2-1): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Léris; Piccinini, Loyola, Esteves (Coppola); Rao, Moreo, Ferrah (Pittarello).
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