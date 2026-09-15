Fiorentina-Pisa 0-0, iniziata la partita del Franchi!
3'- Occasione viola! Traversone rasoterra di Valdepenas che dal fondo ha messo palla a rimorchio per la conclusione di Ndour che è però stata murata dalla difesa del Pisa.
1'- Iniziato il match del Franchi!
20:50- Tutto pronto, squadre in campo. Queste le formazioni:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Jimenez, Beto, Njie, Pedro Goncalves, Viery, Fagioli. Allenatore: Paolo Vanoli.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Primasso; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Ferrah, Rao; Pittarello. A disposizione: Loria, Confente, Angori, Tramoni, Esteves, Vural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Denoon, Leone. Allenatore: Paolo Bianco.
Pochi minuti al calcio d'inizio di Fiorentina-Pisa, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Fischio d'inizio allo stadio Artemio Franchi alle ore 21.00, con i viola alla ricerca del passaggio del turno in quello che è un derby molto sentito. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Italia Uno, su Radio FirenzeViola la radiocronaca integrale col nostro inviato in laguna, mentre su FirenzeViola.it il racconto testuale.
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