Dagli inviati Le pagelle: Pellegrino esalta il Franchi. Njie e "Pote", ingressi show. Ndour, quante palle recuperate

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DE GEA - Il suo highlight nel primo tempo è quando corre a centrocampo per poi mettersi le mani nei capelli quando Marinelli nega alla Fiorentina un presunto rigore per un fallo su Pellegrino. Per il resto, spettatore non pagante per tutta la partita. 6 (ma sarebbe più corretto S.V.)

JOAO MARIO - Rao, con due tunnel in rapida sequenza, scherza con lui in avvio facendolo sembrare piccolo piccolo e infatti tutte le azioni pericolose del Pisa passano dalla sua zona di competenza. Uscito Valdepenas, va sulla sinistra ma nel complesso non convince. 5,5

DRAGUSIN - Metà del gol che porta avanti la Fiorentina nasce da una sua coraggiosa sgroppata per vie centrali conclusa con un tiro potente ma anche in fase difensiva il rumeno si è confermato sui livelli del match del Penzo. Esce a sorpresa all’intervallo. 6,5

Dal 45’ VIERY - Rispetto a Venezia viene impiegato da centrale e fa valere il suo fisico e la sua grinta verdeoro. 6

PONGRACIC - Inizia con una piccola sbavatura ma poi cresce alla distanza, anche se in avvio di ripresa si perde Piccinini che va ad un passo dal gol. Per il resto, gara pulita. 6

VALDEPENAS - La prima azione offensiva dei viola passa dalle sue gambe e dalla sua sgroppata sulla fascia ma è solo un fuoco di paglia perché, da allora, si spegne. Poteva sfruttare meglio la sua occasione. 6

Dal 72’ JIMENEZ - Dà una mano a blindare il successo più che meritato. 6

NDOUR - A centrocampo recupera un infinità di palloni ed è un elemento decisivo specie quando il Pisa alza i giri del motore. Avrebbe lo spazio per tirare in più di un’occasione ma si rivela un po’ timido. In ogni caso, gara di spessore. 6,5

OULAI - A suo agio in cabina di regia, pensa a fare il cane da guardia e forse dà l’impressione di essere meno propenso a condurre il gioco come farebbe Fagioli ma rende in ogni caso estremamente prezioso il suo contributo. Da applausi un suo controllo del pallone al volo al 65’ che fa esaltare il Franchi. La stoffa del golden boy c’è tutta. 6,5

BRASCIANINI - La forma fisica non è certo quella dei giorni migliori e infatti il mediano all’inizio arranca. Dà in ogni caso il suo contributo a centrocampo senza particolari acuti. 6

Dal 60’ NJIE - Si rivela decisivo dopo appena 10’ dal suo ingresso regalando a Gnonto un cioccolatino che l’ex Leeds deve solo scartare per trovare il 2-0. Sfiora il 3-0 poco dopo due volte con un altro bel traversone e una conclusione dalla distanza. 7

MASTANTUONO - Le aspettative su di lui, dopo Venezia, erano immense e forse l’argentino le subisce troppo, beccandosi il giallo dopo appena 6’. Ogni volta che ha la palla dà l’impressione di poter creare sempre qualcosa ma la dea bendata oggi non lo assiste, nemmeno quando regala a Scuffet una succulenta punizione in avvio di ripesa. 6

Dal 60’ GONÇALVES - Viene posizionato trequartista all’interno del 4-2-3-1 con cui la Fiorentina si ridisegna nell’ultima mezz’ora ma la precaria condizione fisica ancora non lo supporta. La classe, però, non è acqua e la rete del 3-0 (da applausi) in pieno recupero lo conferma. Quando sarà al top, "Pote" sarà un acquisto di assoluto spessore. 6,5

PELLEGRINO - Fa a sportellate da solo in mezzo alla difesa del Pisa ma nel primo tempo ha davvero pochi palloni giocabili. Il primo, d’oro, arriva al 40’ quando come un falco in area di rigore si avventa sulla corta respinta di Scuffet dopo un tiro di Dragusin, facendo esplodere il Franchi per il suo terzo gol di fila. Subito dopo viene scaraventato a terra in area pisana da Caracciolo (il fallo però iniziava fuori) e protesta per un rigore. Nella ripresa si libera in area con un movimento alla Toni ma Scuffet gli nega la gioia del bis. In ogni caso, trattasi di partitone e il Franchi lo sottolinea con la standing ovation alla sostituzione. 7,5

Dall’82’ BETO - S.V.

GNONTO - Nel tridente offensivo è nettamente l’elemento più in difficoltà ma va anche detto che la sua fascia di competenza sarebbe la destra. La qualità nello stretto non gli manca ma la sua gara resta costellata da più ombre che luci, fino a quando non scaraventa in rete il gol del 2-0 (ma il 70% del merito va all’assist di Njie). 6

VANOLI (All.) - Debutta al Franchi proponendo un undici con sette titolari diversi rispetto alla sfida contro il Venezia e la squadra lo ripaga con un match di sostanza. Certo, la manovra non è fluida come quella ammirata in laguna (e anche le occasioni da gol sono molte meno) però ha il merito di aver chiuso la prima partita della stagione senza incassare gol, di aver centrato il passaggio del turno e, come al Penzo, di aver azzeccato un cambio risolutivo inserendo Njie, autore dell’assist del 2-0. La squadra “inallenabile” è già a sua immagine e somiglianza. 7