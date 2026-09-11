Stroppa: "Vanoli? Vedremo quanto ha influito il cambio in panchina"

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Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, nel pre partita del match contro la Fiorentina ha parlato così su Dazn: "Vanoli? Vedremo vedendo la partita quanto ha influito il cambio in panchina. Toccherà a noi avere la stessa mentalità avuta contro il Lecce, vanno portati gli episodi dalla nostra parte. La strada è quella".

Cosa vi manca?

"Le cose sono fatte nel modo giusto, ma ci mancano dei gol e ne abbiamo presi tanti. I particolari fanno la differenza".