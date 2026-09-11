Qui Venezia: Stroppa si affida a Yeboah e Adams, il Penzo è un fortino contro i viola

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Il Venezia è tutt’altro che una squadra da prendere sotto gamba. Nel presentare la sfida tra i lagunari e la Fiorentina, gara in programma stasera alle 20.45, la Gazzetta dello Sport scrive che lo zero in classifica racconta solo una parte della storia: gli uomini di Stroppa hanno segnato due gol in tre partite, entrambi col Frosinone, ma sono quinti in Serie A per possesso medio e gol attesi. Producono più di quanto dicano i risultati, anche se faticano a concretizzare.

Davanti ci saranno Yeboah e Adams, costato 16 milioni dal Siviglia e diventato l’acquisto più caro nella storia del club. A centrocampo e sulle fasce Stroppa dovrebbe affidarsi a Hainaut e Sagrado, che potrebbero soffrire la qualità di Mastantuono e Gonçalves. Moreno e Sohm, due ex, sono attesi dal primo minuto. Poi c’è la storia, il terzo incomodo tra destino e coincidenza. La Fiorentina non vince al Penzo in Serie A da sessant’anni esatti: era il 9 ottobre 1966, finì 6-2 con una doppietta di Hamrin. Anche allora era la quarta giornata.

Questa la probabile formazione del Venezia secondo la Gazzetta

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Adams, Yeboah.