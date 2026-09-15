FirenzeViola Super Pellegrino, Gnonto e la prima perla di Goncalves: la Fiorentina piega il Pisa

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La ripresa si apre con un cambio in difesa, Vanoli preleva Dragusin dal campo e inserisce Viery senza toccare alcun sistema tattico o reparto. Così come non cambia il copione rispetto all'apertura di partita: la Fiorentina prova a fare la partita per trovare il gol del raddoppio, il Pisa si difende con ordine e argina con buona efficacia la manovra viola.

Che Njie!

Vanoli mischia le carte dopo qualche minuto e passa a 4-2-3-1, con Goncalves nella mattonella del fantasista dietro a Pellegrino. L'asse sembra funzionare e proprio il portoghese tocca bene in area per l'argentino, ispiratissimo e vicino al raddoppio personale dopo esserci girato bene sul proprio marcatore. A fare la differenza però è ancora Njie, di nuovo protagonista a suon di dribbling e sgroppate come quella che dà il la al 2-0, facilmente siglato da Gnonto al 70'.

Testa al Napoli. Anche in coppa

È il gol che chiude i giochi e lascia in dote gli ultimi venti minuti di ritmi blandissimi, con sola gestione della Fiorentina. L'ultimo squillo, con un'altra perla della serata, arriva dal gran tiro a giro di Goncalves che pone fine ai discorsi siglando il definitivo 3-0. La squadra di Vanoli trova quindi il secondo successo di fila dopo quello di Venezia e si prepara a sfidare il Napoli, che troverà anche agli ottavi di finale di Coppa Italia.