Live Pisa, Bianco: "Oggi per noi è una grande opportunità. Siamo ancora in costruzione"

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Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della sfida di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Oggi è una partita e può succedere di tutto. Siamo in costruzione con un progetto nuovo e sono normali i sali e scendi. Sono contento di dare un'occasione a chi ha giocato di meno. Oggi è una grande opportunità. La sconfitta con l'Entella fa parte del percorso, l'importante è imparare e se lo facciamo in fretta è anche meglio".