Pisa, i nerazzurri pronti al turnover con la Fiorentina: ecco chi può giocare

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Secondo quanto riportato da SestaportaNews, il Pisa dovrebbe presentarsi al Franchi con una formazione profondamente rinnovata per affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro Bianco prepara infatti un ampio turnover, con l’obiettivo di concedere spazio a chi ha giocato meno e preservare alcuni titolari in vista della più importante trasferta di campionato contro il Mantova. Tra i pali è atteso Scuffet, alla prima presenza stagionale.

Davanti a lui possibile difesa a quattro con Zanon a destra, Caracciolo e Primasso al centro e Léris adattato sulla corsia sinistra, anche se resta viva la candidatura di Denoon. A centrocampo dovrebbero partire Piccinini e Loyola, mentre per completare il reparto potrebbe esserci un’occasione per Esteves, qualora avesse recuperato. In attacco, infine, Moreo, Rao, Ferrah e Pittarello si contendono le tre maglie del possibile 4-3-3 nerazzurro.