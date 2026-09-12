Napoli, Allegri avverte: "Le partite più difficili? Domani e Firenze"

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Alla vigilia di Napoli-Bologna, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si è così espresso in conferenza stampa: “Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l'abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare, sappiamo il momento in cui siamo, 3 sconfitte di fila, c'è poco da parlare e soltanto da fare. Domani abbiamo la possibilità di fare tre punti contro il Bologna che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, ben allenata, con valori tecnici, ma domani per noi è molto importante e su questo... è chiaro a tutti".

La condizione fisica cambiando totalmente preparazione può incidere?

“I risultati cambiano l'opinione, ma strutturalmente questa squadra ha bisogno di più tempo, alcuni vengono da poche partite nelle gambe. Io sono molto fiducioso, le nostre partite più difficili sono domani e a Firenze... poi dopo la sosta miglioreremo anche sotto l'aspetto fisico".