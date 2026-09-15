Fiorentina-Pisa 2-0, scroscio d'applausi per Pellegrino: al suo posto Beto

Fiorentina-Pisa 2-0, scroscio d'applausi per Pellegrino: al suo posto BetoFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:45Primo Piano
di Redazione FV

Scroscio d'appalusi per Mateo Pellegrino, giustamente premiato da tutto il Franchi al momento della sostituzione sul finire di gara. All'82' il centravanti argentino esce dal campo sostituito da Beto, trovando la standing ovation della tribuna che lo accoglie in panchina da uomo del momento.