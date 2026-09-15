Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: c'è ancora Mastantuono con Gnonto e Pellegrino. In porta De Gea
Dopo la convincente vittoria di Venezia di venerdì scorso, la Fiorentina di Paolo Vanoli è chiamata a confermarsi e al Franchi ospita il Pisa per l'accesissimo derby toscano che decreterà l'avversaria del Napoli agli Ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 21:00 fischio di inizio, di seguito le formazioni ufficiali.
Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Jimenez, Beto, Njie, Pedro Goncalves, Viery, Fagioli. Allenatore: Paolo Vanoli.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Primasso; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Ferrah, Rao; Pittarello. A disposizione: Loria, Confente, Angori, Tramoni, Esteves, Vural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Denoon, Leone. Allenatore: Paolo Bianco.
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