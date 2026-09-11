Live Venezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!

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22:44 - Con la fine della partita si chiude anche la diretta testuale. Restate connessi per voci e notizie dal campo e grazie per averci seguito!

90' + 4' - Senza grandi sussulti si chiudono i quattro giri di lancette e finisce la gara del Penzo: la Fiorentina centra la prima vittoria in campionato battendo il Venezia per 2-4.

90' - Saranno quattro minuti di recupero.

88' - Ultimi due cambi di Vanoli: esce Ranieri ed entra Pongracic, esce Mastantuono ed entra Brescianini.

85' - Prova ad accorciare il Venezia con Hainaut. Cross dalla sinitra teso, Hainaut va di prima con l'interno e trova un tiro forte che buca De Gea. 2-4 al Penzo.

83' - E arriva la tripletta di Mastantuono! Ndour scodella in area, il classe 2007 è anche fortunato e segna di rimpallo, dopo che la palla gli sbatte addosso a seguito del tiro finito sul corpo di Stankovic. Resta il fatto che la Fiorentina va sul 4-1!

80' - Altro cambio di Vanoli: fuori Njie dentro Goncalves.

77' - Grande invenzione di Yeboah per Adams, Dragusin tiene botta e lo ferma nel duello individuale.

75' - Helgason ci prova da lontano! Tiro forte, De Gea si fa trovare pronto.

74' - Ottimo lavoro di Pellegrino nel ricevere la sfera e coprirla sull'avversario, Juan Jesus lo ferma con fallo.

72' - Ammonito anche Sohm, entrato poco prima e sanzionato per aver steso platealmente Mastantuono.

71' - Ostruzione di Njie per non far battere una rimessa laterale, cartellino giallo per l'ex Torino.

69' - Altra accelerata di Njie che prende campo, allunga centralmente e apre per Mastantuono: stavolta l'argentino non riesce a far male.

65' - Cala il tris Pellegrino! Fagioli manda in campo aperto l'ex Parma che corre tutto solo a grandi falcate, arriva a tu per tu con Stankovic e lo batte in diagonale. 3-1 viola!

64' - Buona imbucata tentata da Pellegrino per Gnonto, chiuso però dall'avversario.

62' - Tafferugli all'altezza delle panchine, la Fiorentina aveva messo la palla fuori apposta per per un problema a un giocatore del Venezia, che invece ha battuto velocemente la rimessa laterale per ripartire. Poi gli animi si placano e il gioco riprende.

60' - E poi Gnonto per Atta.

59' - Primo cambio di Vanoli: staffetta attaccanti, fuori Beto e dentro Pellegrino.

58' - Pericolosissimo il Venezia che lavora bene in catena sulla destra, Viery perde l'uomo e sulla palla a rimorchio prova il tiro Yeboah. Palla alta di poco.

56' - Costruisce ancora la squadra di Stroppa, Sagrado viene servito sulla sinistra e prova un tiro col destro che finisce alto.

54' - Gran lavoro di Yeboah nel proteggere palle e allargare sulla corsa per Hainaut: Viery lo accompagna sul fondo e lo costringe all'errore.

51' - Prova la conclusione da fuori Fagioli, tiro di sinistro che viene deviato e poi bloccato da Stankovic.

49' - Bella palla dentro per Beto da parte di Ndour, l'attaccante prova a lavorare di fisico e a tirare in porta ma viene ostacolato dalla difesa avversaria.

46' - Nessun cambio alla pausa, riprende la gara del Penzo.

Intervallo

45' + 2' - Duplice fischio al Penzo, si va al riposo sul punteggio di 1-2 che premia la Fiorentina.

45' + 1' - Ci prova il Venezia dopo un angolo, ma non genera pericoli.

45' - Segnalati due minuti di recupero.

43' - Si ferma Busio in casa Venezia, accasciatosi a terra per un problema muscolare. Primo cambio per Stroppa, entra Helgason.

42' - Palla gol divorata da Njie! L'ex granata viene servito in campo aperto e si invola verso Stankovic tutto solo, ma si fa ipnotizzare. Bruciata la palla del terzo gol viola.

41' - Punizione interessante per gli arancioneroverdi dalla destra, se ne incarica Busio: palla lunga che esce fuori.

37' - Altra bella galoppata di Njie che se ne va centralmente, Schingtienne lo stende con un fallo tattico e si becca la prima ammonizione del match.

29' - Ed è subito 1-2 viola! Ancora Mastantuono! L'ex Real Madrid punta ancora l'avversario al limite e calcia ancora col sinistro, stavolta sul secondo palo: un bacio al montante e gol, Fiorentina avanti!

28' - Pareggia la Fiorentina con Mastantuono! Il talento argentino parte dalla destra, punta l'uomo e si accentra sul mancino: tiro potente che prende in controtempo Stankovic, 1-1 al Penzo.

26' - Palla sulla corsa per Njie che arriva in area, Stankovic esce e lo travolge ma prende anche la sfera.

21' - Avanti il Venezia con Adams. Gli uomini di Stroppa ripartono bene dopo un errore di Ndour, l'attaccante viene servito in profondità da Busio e fredda De Gea sul secondo palo.

18' - Che occasione per Jimenez! Lo spagnolo scambia sulla destra con Mastantuono che lo imbuca in piena area, ma il laterale non effettua né un tiro né un cross davanti a Stankovic.

15' - Buona ripartenza della Fiorentina, Mastantuono premia l'inserimento di Atta che poi manda Ndour dentro l'area: l'ex PSG calcia forte ma sull'esterno della rete.

11' - Brillante Njie sulla sinistra, l'ex Toro sterza più volte sul marcatore e mette un buon pallone in mezzo. Ma nessuno ci arriva.

9' - Primo squillo di Mastantuono! L'argentino riceve al limite a va all'uno contro uno, passa in mezzo a due uomini e viene murato proprio al momento del tiro.

7' - Yeboah ci prova di testa! Il centravanti lagunare gira di testa uno spiovente dalla destra, non trova di poco la porta.

4' - Buona copertura del pallone di Beto, che poi sbaglia nel tentativo di allargare il gioco per Mastantuono.

1' - Partiti! È iniziata la gara del Penzo.

20:45 - Tutto pronto, squadre in campo. Queste le formazioni:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

Pochi minuti al calcio d'inizio di Venezia-Fiorentina, match valido per la quarta giornata di campionato. Fischio d'inizio allo stadio Penzo ore 20:45, con i viola a caccia della prima vittoria in campionato, nel giorno del ritorno in panchina di Paolo Vanoli. La partita sarà visibile in diretta televisiva sui canali Dazn, su Radio FirenzeViola la radiocronaca integrale col nostro inviato in laguna, mentre su FirenzeViola.it il racconto testuale.