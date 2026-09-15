Qui Pisa: ecco i convocati di Paolo Bianco per la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina
Ultime da casa Pisa: sono 25 i calciatori convocati da Paolo Bianco per la sfida contro la Fiorentina, in programma questa sera alle ore 21.00 allo Stadio “Artemio Franchi”. Il match, valido per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa, mette di fronte i nerazzurri alla formazione viola in una gara da dentro o fuori. Il Pisa arriva a Firenze dopo una sconfitta inaspettata in casa, 1-4 contro l'Entella, e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la rivelazione di questo inizio di Serie B, il Mantova, in programma domenica prossima:
Lo staff tecnico ha diramato l’elenco dei giocatori a disposizione per l’importante appuntamento di Coppa. Presenti anche diversi elementi che potranno rappresentare delle alternative importanti nel corso della gara.
Ecco l’elenco completo dei convocati: Simone Scuffet, Samuele Angori, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli, Mehdi Leris, Filippo Pittarello, Matteo Tramoni, Ichem Ferrah, Andrea Primasso, Felipe Loyola, Emanuele Rao, Tomas Esteves, Isak Vural, Leonardo Loria, Jacopo Frosali, Francesco Coppola, Omar Correia, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Gabriele Piccinini, Andrea Petagna, Daniel Denoon, Giuseppe Leone, Simone Zanon, Alessandro Confente.
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