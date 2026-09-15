FirenzeViola Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: Christensen tra i pali e Beto davanti, in mezzo si può rivedere Oulai

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Contro il Pisa Vanoli può cambiare qualche interprete rispetto alla gara di Venezia. Davanti con Beto favorito su Pellegrino Gnonto e Gonçalves sperano in una maglia da titolare.

Sulla carta un’altra partita nella quale la Fiorentina parte gioco forza favorita, all’atto pratico un test da non snobbare. I viola tornano stasera in campo in Coppa Italia dopo quel 4-1 al Benevento che resta l’unica vittoria di Grosso sulla panchina della Fiorentina. L’obiettivo non può che essere quello di guadagnarsi il prossimo turno, contro il Napoli che avrà il favore di giocare in casa, ma pure di dare continuità dopo il primo successo stagionale.

Due sfide prima della sosta utile a impostare un nuovo lavoro tattico

Sotto questo profilo Vanoli sta approfondendo la conoscenza del nuovo gruppo a disposizione, anche se il grosso del lavoro sarà impostato soprattutto durante la sosta. Intanto però il tecnico ha incassato le buone risposte di Venezia e potrebbe riproporre qualche interprete, fermo restando che il vero esame per capire se la Fiorentina è sulla strada giusta sarà comunque la sfida al Napoli in programma domenica prossima.

Christensen titolare

Nell’ottica del derby c’è chi comunque spera di avere una chance, Christensen in primis che potrebbe sbucare tra i pali al posto di De Gea. Il turnover insomma non dovrebbe essere totale, ma ragionato. In difesa per esempio Ranieri dovrebbe essere ancora dei titolari con Pongracic al suo fianco, mentre i terzini sono destinati a cambiare rispetto a venerdì scorso con Joao Mario e Valdepenas promossi dal primo minuto rispettivamente a destra e sinistra.

Beto favorito su Pellegrino

Diverso il discorso in mezzo al campo dove Fagioli viaggia spedito verso una conferma dopo l’ottima prestazione del Penzo mentre le altre due maglie potrebbero finire a Brescianini e Oulai con quest’ultimo in recupero dopo il recente problema fisico. Possibili cambiamenti infine anche in attacco, con Gnonto e Gonçalves che scalpitano per partire dall’inizio e con Beto che resta favorito su Pellegrino.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas, Oulai, Fagioli, Brescianini, Gnonto, Beto, Gonçalves

PISA (3-4-2-1): Scuffet, Primasso, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Loyola, Correia, Rao, Ferrah, Moreo, Pittarello