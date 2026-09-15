Dragusin, l'agente: "Ho discusso con lui dopo il Frosinone. Ma non ero preoccupato"

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Le dichiarazioni dell'agente di Dragusin che è d'accordo con Mutu sul fatto che il difensore deve far vedere il suo valore

Intervistato nei giorni seguenti la partita giocata dalla Fiorentina a Venezia, il procuratore di Radu Dragusin, Florin Manea, ha parlato a Digisport.ru. Queste le dichiarazioni dell'agente rumeno: "Secondo me Radu ha giocato una buona partita, solida. Non ero preoccupato, sapevo che prima o poi sarebbe tornato ai suoi livelli abituali. È un giocatore dominante, è così che si esprime in campo, ma ha avuto un lungo periodo di inattività ed è stato normale, in un certo senso, avesse delle difficoltà all'inizio".

Poi aggiunge: "Ho avuto discussioni con lui dopo la partita contro il Frosinone, che non mi era piaciuta. Ho visto che Adrian Mutu la pensava come me. Io e Radu parliamo sempre e apportiamo modifiche strada facendo. Ha giocato bene con il Torino, e ora anche meglio. La dichiarazione di Adrian Mutu non era affatto inappropriata. È esattamente quello che gli ho detto: "Ehi, sei Radu Drăgușin! Hai giocato in Inghilterra". Tuttavia, è normale, dopo un anno in quel ruolo, perdere fiducia. Non è un robot, è anche lui un essere umano. Gli ho ricordato il suo valore e di non dimenticarlo mai".