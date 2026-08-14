Benevento, Vannucchi: "Abito qui vicino e tifo Fiorentina: è una gara speciale"

Benevento, Vannucchi: "Abito qui vicino e tifo Fiorentina: è una gara speciale"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:07Avversari
di Redazione FV

Prima della sfida di Coppa Italia Frecciarossa, ai microfoni di SportMediaset, il portiere del Benevento Gianmarco Vannucchi ha commentato il match in programma: "Io abito qui vicino e tifo Fiorentina, per me è una gara speciale. Ci metteremo comunque tutta per mettere in difficoltà una grande squadra. Rigoristi? Essendo tifoso non ho avuto la necessità di studiare, conoscendoli tutti".