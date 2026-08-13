Benevento, ecco i convocati di Floro Flores per la gara con la Fiorentina
FirenzeViola.it
Al termine della seduta di allenamento odierna del Benevento, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento, domani sera al Franchi (ore 21.15).
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone
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