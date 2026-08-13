Benevento, ecco i convocati di Floro Flores per la gara con la Fiorentina

Benevento, ecco i convocati di Floro Flores per la gara con la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:26Avversari
di Redazione FV

Al termine della seduta di allenamento odierna del Benevento, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento, domani sera al Franchi (ore 21.15).

PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
  5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
  4 Prisco Antonio
  6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo

ATTACCANTI
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
  9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone 