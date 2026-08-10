Benevento, Floro Flores suona la carica: "Non andremo a Firenze da comparse"

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Al termine del match vinto per 5-3 contro il Ravenna che ha garantito al suo Benevento di accedere ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 agosto, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha parlato così analizzando la sfida:."Gli errori ci sono stati - le parole riportate da Calciobenevento.it - ci siamo fatti tre gol da soli. Il primo è un’ingenuità, ma fa parte del percorso di crescita. Ci sta, non abbiamo ancora il ritmo, la lucidità, ci portiamo a casa il risultato e la reazione che ha avuto la squadra. L'infortunio di Romano? Non sono buone sensazioni, mi dispiace per il ragazzo. Spero che l’infortunio sia meno grave rispetto alle sensazioni iniziali, mi auguro sia solo uno spavento”.

Poi parla della partita contro la Fiorentina: "Partita importante, bella vetrina contro una squadra che ha fatto un grande mercato. Non andremo a fare la comparsa, proveremo a vincere, sapendo che di fronte avremo una delle squadre più attrezzate del campionato italiano. Togliendo gli errori individuali, dopo il Ravenna sono contento. C’è stata una grande reazione, dobbiamo capire che certi rischi non bisogna correrli. Siamo stati bravi a recuperarla. Volevamo andare a giocare a Firenze e l’abbiamo portata a casa. Il Ravenna ci ha messo in difficoltà, vanno fatti i complimenti all’avversario".