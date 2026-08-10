Il Benevento piazza il colpo Okereke: l'attaccante era svincolato
Il Benevento festeggia l'accesso ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina mettendo a segno il colpo David Okereke per l'attacco. Come riporta calciobenevento.it, la Strega si è assicurata l'attaccante nigeriano di 28 anni, svincolato dopo l'esperienza alla Cremonese e una stagione travagliara, pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra campana nella stagione del ritorno in Serie B.
Il calciatore è atteso oggi all'aeroporto Capodichino di Napoli per poi svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà al Benevento. Difficile una sua presenza giovedì prossimo al Franchi contro la Fiorentina visto che dal 1° luglio Okereke si è allenato da solo, però tutto sarà più chiaro dopo le visite mediche e i primi allenamenti con la sua nuova squadra.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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