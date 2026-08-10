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Il Benevento si rinforza in vista della Fiorentina: Okereke ha firmato un biennale

Il Benevento si rinforza in vista della Fiorentina: Okereke ha firmato un biennaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:59Avversari
di Redazione FV

Il Benevento avrà un altro attaccante a disposizione in vista della partita di Coppa Italia che disputerà venerdì al Franchi contro la Fiorentina di Grosso. I campani hanno infatti raggiunto un accordo con David Okereke, attaccante che l'anno scorso ha giocato con la maglia della Cremonese e che era svincolato. 

Ecco il comunicato dei sanniti: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'attaccante David Chidozie Okereke per le sue prestazioni sportive. Il calciatore classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento automatica fino al 30/06/2029".