Floro Flores: "Mercato viola straordinario ma possiamo batterli. Ecco come"

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Antonio Floro Flores, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Fiorentina nei 32esimi di finale di Coppa Italia:

A quale aspetto tiene maggiormente in vista della partita contro la Fiorentina?

"Prima di tutto all'atteggiamento. Affronteremo una grandissima squadra. Hanno preso calciatori straordinari, hanno tanta qualità, dovremo avere l'umilt di una squadra di provincia che vuole giocare a calcio senza perdere l'identità".

Per lei sarà una partita particolare visto che suo figlio è un tesserato della Fiorentina.

"Sarà un'emozione trovare mio figlio che farà il raccattapalle. In campo deve ancora fare molta strada ma sarò emozionato. Ma sono sentimenti quotidiani, a prescindere da dove giochiamo".

Quali possono essere i punti deboli di una squadra come la Fiorentina?

"Difficile trovarne a una squadra così forte. È una squadra nuova e non abbiamo visto molto di loro. Ci dovremo distinguere per la voglia e per il cuore che possiamo mettere in campo, questa sarà la nostra forza. Non ci demoralizziamo davanti a niente e non faccio affidamento sulle possibili debolezze della Fiorentina. Vogliamo fare una grande prestazione. Possiamo batterli solo con cuore e voglia, non abbiamo altri modi. Loro, visto anche il mercato che hanno fatto, vorranno vincere la partita e noi scenderemo per giocarcela a viso aperto. Ovviamente parliamo di una vetrina importante, sarà emozionante ma deve finire lì".