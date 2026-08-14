Il riconoscimento del Benevento allo Scandicci per l'ospitalità
Questa mattina il centro sportivo Bartolozzi ha accolto il Benevento Calcio, impegnato questa sera al Franchi contro la Fiorentina nel match valido per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Lo Scandicci ha messo a disposizione dei giallorossi le proprie strutture, con dirigenti e collaboratori del club Blues che hanno accompagnato la squadra di mister Floro Flores nell’ultima sessione di allenamento prima della sfida contro i viola.
Il Benevento ringrazia lo Scandicci
Per il Benevento si tratta di un appuntamento importante, non solo per il prestigio della gara contro la Fiorentina, ma anche in vista della nuova stagione. I giallorossi sono infatti reduci dalla vittoria del campionato di Serie C, che ha permesso loro di conquistare il ritorno in Serie B. Al termine dell’allenamento, la squadra campana ha voluto lasciare un piccolo ricordo della propria visita al Bartolozzi. I giocatori del Benevento hanno infatti firmato un pallone che verrà conservato nella bacheca dello Scandicci, a testimonianza della mattinata trascorsa insieme prima dell’importante appuntamento del Franchi. Queste le immagini social diffuse dal club toscano:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati