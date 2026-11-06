Spalletti dopo Az-Juventus: "Kalulu alla fine voleva uscire, le ha giocate tutte"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League contro l'AZ, vinta dai bianconeri (prossimi avversari della Fiorentina in campionato) per 2-1. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono soddisfattissimo. Hanno giocato una partita seria contro una squadra fortissima. Basta tornare al NEC, quando ci ridevate in faccia per aver vinto contro di loro. Adesso hanno sette punti, per cui c'è da rivedere qualcosa nella considerazione degli altri. Quando si vince, lo si fa perché gli altri sono deboli. Stasera abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario.

Kalulu è alla decima partita da 90 minuti e alla fine voleva chiedere il cambio. Quello che conta è essere andati nella loro metà campo accettando di essere uomo contro uomo. Grandissimo atteggiamento stasera. A me convince quando li vedo avere l'atteggiamento giusto. Mi preoccupa il modo in cui abbiamo preso gol, per una decisione non presa. Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate, perché se tu decidi e sbagli, il costo è minore rispetto a quello di una decisione non presa. Quella non presa è la peggiore di tutte le decisioni. Ma alla fine abbiamo fatto una partita seria, mi è piaciuto l'atteggiamento anche di chi era in panchina».