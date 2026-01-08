Calciomercato Richardson, in stallo il ritorno al Nizza: ecco a cosa è legata l'attesa

Amir Richardson in trattativa col Nizza per il ritorno in Ligue 1. Secondo quanto riportato da L'Equipe, nelle ultime ore si sarebbe raffreddata la pista di mercato per il trasferimento del classe 2002 in Francia. Tuttavia per quello che risulta alla nostra redazione si tratterebbe solo di uno stallo, e non di un vero e proprio stop, legato alla necessità del Nizza di operare prima qualche cessione. Su tutte quella del centrocampista Tom Lochet. Dopodiché sarà possibile tornare concretamente su Richardson che da parte sua è più che disposto ad aspettare gli Aquilotti, considerati la priorità.