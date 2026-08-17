Alle 18 Pisa-Empoli: chi vince affronterà la Fiorentina ai sedicesimi di Coppa Italia
Alle 18 fischio d'inizio per Pisa-Empoli, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e che decreterà l'avversaria della Fiorentina dei sedicesimi, sempre al Franchi, a settembre (2 e 15 i due giorni in cui saranno spalmate le 8 gare di Coppa ma al Franchi nella prima data c'è la festa del Centenario). A seguire oggi anche le altre tre gare che completeranno il tabellone degli accoppiamenti per i sedicesimi. Ecco le formazioni ufficiali della gara dell'Arena Garibaldi:
Pisa (4-3-3): Semper; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Leone, Piccinini, Vural; Tramoni, Moreo, Marras. A disposizione: Vukovic, Loria, Bozhinov, Meister, Ferrah, Primasso, Loyola, Buffon, Rao, Esteves, Mbambi, Frosali, Calabres. Allenatore Bianco
Empoli (3-4-1-2): Seghetti; Tosto, Biondini Curto; Egan, Yepes, Magnino, Ceesay; Saporiti; Distefano, Monaco. A disposizione: Perisan, Filippis, Belardinelli, Bianchi, Campaniello, Cauz, Deli, Huqi, Indragoli, Orlandi, Popov, Romagnoli, Shpendi, Tavanti. Allenatore Pagliuca
PROGRAMMA DI OGGI
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
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