Social Gianni Infantino esulta: "Mastantuono, la magia all'improvviso"

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Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto dedicare un messaggio sui social a Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, protagonista nei giorni scorsi di un momento tanto semplice quanto significativo. Il giovane calciatore è stato infatti immortalato dal TGR Rai Toscana in spiaggia mentre giocava a pallone insieme ad alcuni bambini, mostrando un atteggiamento spontaneo e lontano dai riflettori.

La condivisione del numero uno della FIFA

Un'immagine che ha colpito particolarmente per la sua semplicità e che ha rapidamente attirato l'attenzione sui social. A condividere lo scatto è stato proprio Infantino, che ha scelto di accompagnarlo con una breve frase dedicata al talento del giocatore: “Mastantuono, la magia all’improvviso”. Un messaggio che sembra sottolineare non soltanto le qualità tecniche dell’attaccante, ma anche la naturalezza con cui riesce a vivere la sua passione per il calcio, anche nei momenti più informali.

Questa la storia Instagram pubblicata da Infantino: