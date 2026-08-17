La Roma di nuovo ad un passo da Mora, obiettivo averlo per la Viola

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La Roma è di nuovo molto vicina a chiudere per Rodrigo Mora del Porto. Nella scorse ore potrebbe essere arrivata la svolta dopo l’ennesima giornata di tensioni e trattative a oltranza: il colloquio tra il ds della Roma Tony D’Amico e Jorge Mendes ha trasformato la fumata nera in una grigia, poi rapidamente diventata bianca. I giallorossi, scrive il Corriere dello Sport, hanno trovato l’intesa per il talento diciannovenne del Porto che affiancherà Dybala sulla trequarti e andrà a colmare una lacuna che Gasperini chiede di risolvere da tempo.

L’affare si chiuderà per 25 milioni di euro più bonus, fino a circa 30, con il 50% sulla futura rivendita. Restano da definire soltanto alcuni dettagli contrattuali legati ai premi e alla percentuale, ma non sembrano esserci nuovi ostacoli. L’obiettivo è averlo a disposizione già per l’esordio di campionato di lunedì prossimo, che vedrà i capitolini in campo all'Olimpico contro la Fiorentina.