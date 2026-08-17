Kean, per Sky arriva la prima offerta del Como: prestito con obbligo a 30

Kean, per Sky arriva la prima offerta del Como: prestito con obbligo a 30FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:38Primo Piano
di Redazione FV

Prima mossa ufficiale del Como per Moise Kean. Secondo quanto riporta Sky infatti la società lariana avrebbe proposto un prestito oneroso con obbligo di acquisto per una cifra totale di 30 milioni. Vedremo però quale sarà la risposta della Fiorentina che è sempre partita da una base di 40 milioni. Ma per Sky è appunto l'inizio della trattativa.