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Roby Baggio: "Il 2 settembre tornerò a Firenze e al Franchi, non vedo l'ora"

Roby Baggio: "Il 2 settembre tornerò a Firenze e al Franchi, non vedo l'ora"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Primo Piano
di Redazione FV

Con un video messaggio social, il grande ex della Fiorentina Roberto Baggio annuncia il suo ritorno a Firenze e al Franchi il 2 settembre, in occasione della partita del Centenario tra le legends viola e quelle di Operazione Nostalgia.

Il messaggio di Baggio

"Mercoledì 2 settembre ritornerò a Firenze. Sarà emozionante tornare al Franchi dopo tanti anni, in una città a me tanto cara. Non vedo l’ora di riabbracciare tanti amici ed ex compagni di squadra durante la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends".