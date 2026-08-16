Qui Roma, concesso qualche giorno di relax: ripresa mercoledì

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Il precampionato è ormai terminato e per la Roma è arrivato il momento di concentrarsi sul primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Dopo l'ultima amichevole estiva contro il Borussia Dortmund, conclusasi sul 2-2, Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra alcuni giorni di pausa prima di riprendere il lavoro e iniziare a preparare nel dettaglio l'esordio in campionato.

La ripresa degli allenamenti della Roma

I giallorossi torneranno ad allenarsi mercoledì mattina a Trigoria, dando così ufficialmente il via alla preparazione della sfida contro la Fiorentina. L'appuntamento è fissato per lunedì 24 agosto alle 20.45, quando la nuova Roma targata Gasperini scenderà in campo per la prima giornata di Serie A. La squadra avrà quindi a disposizione diversi giorni per recuperare completamente dalle fatiche accumulate durante la preparazione estiva e, allo stesso tempo, per lavorare sugli ultimi aspetti tattici e sulle indicazioni del nuovo allenatore. La gara contro la Fiorentina rappresenterà infatti il primo vero esame ufficiale del nuovo corso giallorosso, con Gasperini chiamato a dare subito un'identità alla sua Roma.