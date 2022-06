ZURKO, Per ora niente riscatto Empoli. Parisi...

Sei gol e tre assist per Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997 in prestito dalla Fiorentina all’Empoli. Che non ha esercitato il diritto di opzione per il riscatto fissato a 4,5 milioni (la Fiorentina aveva un controriscatto a 6 milioni). Indubbiamente una buona stagione da parte di Zurkowski, che secondo i piani viola potrebbe essere inserito in altre trattative con l’Empoli per arrivare a Parisi o Vicario. Le caratteristiche di gioco di Zurkowski non sembrano infatti essere funzionali per il gioco di Italiano, fondato sul possesso palla. A riportarlo è La Nazione.