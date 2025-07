Mediana, la Fiorentina non molla Asllani e Bernabé. Ma sono due piste complicate

vedi letture

Nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport analizza anche il mercato che la società sta portando avanti a centrocampo, dove verrà compiuta almeno un’operazione in entrata. Il club di Commisso ha constatato le difficoltà per arrivare a Ismael Bennacer, per questo ora sta cercando di capire i margini di fattibilità attorno a Kristjan Asllani, altra pista complicata per i costi esosi: l’Inter chiede 18-20 milioni di euro, forte del contratto in scadenza nel giugno del 2028.

Una trattativa che sarebbe tutt’altro che semplice, motivo per cui la dirigenza starebbe già sondando opzioni alternative, come un ritorno forte su Adrian Bernabé: lo spagnolo - come raccontato già su queste pagine - vuole rimanere a Parma, ma nei prossimi giorni ci potrebbe essere un nuovo contatto coi viola per provare a convincerlo. I ducali continuano a chiedere 20 milioni di euro.