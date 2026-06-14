Lo zoccolo italiano resiste: ecco chi vuole confermare Grosso a Firenze
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Sarà una Fiorentina ancora a tinte azzurre quella che costruirà Paratici assieme al nuovo allenatore Fabio Grosso. il Corriere dello Sport - Stadio scrive che oltre a Moise Kean (clicca qui per il focus del quotidiano), l'ex tecnico del Sassuolo vuole confermare altri giocatori che in futuro potranno far parte della Nazionale Italiana.
Probabile dunque la conferma di Fagioli e Comuzzo, ma anche di Ndour e Mandragora oltre ai vari Piccoli, Brescianini, Fabbian e Fazzini che resteranno in sospeso. Per tutti loro dipenderà molto da eventuali offerte che potrebbero arrivare in estate, oltre che dalla valutazione che Grosso ne darà dopo i primi allenamenti in ritiro a luglio.
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