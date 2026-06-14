Il figlio di Julinho: "A vedere la Fiorentina dal vivo ho un record imbattuto"
Intervistato da La Nazione, il figlio della leggenda della Fiorentina Julinho, Carlos Botelho, ha parlato del suo affetto per la squadra viola, raccontando anche una curiosa statistica: "Continuo a vantare il mio record: ho visto dal vivo nove partite della Fiorentina e sono state 9 vittorie, tra le quali anche il 4-2 contro la Juventus".
Tornerà a Firenze per il centenario per celebrare l'amore di suo padre per la città: "Mio padre parlava sempre tanto di Firenze, di quei tre anni meravigliosi in cui abitava in via Pietro Tacca 24, dell'amicizia con i tanti giocatori della grande Fiorentina, che per lui era una grande famiglia". infine un commento anche sulla stagione appena conclusa: "La nostra Fiorentina merita un posto sempre migliore. Non possiamo permettere che sia una squadra piccola".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati