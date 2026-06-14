Su Kostic ed El Shaarawy oltre alla Fiorentina c'è anche il Venezia
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Non ci sarebbe solo la Fiorentina su due esterni a parametro zero. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Filip Kostic e Stephan El Shaarawy hanno numerosi estimatori tra cui appunto anche la società viola che però, per adesso, non ha fatto passi in avanti concreti e si sta guardando intorno per capire quali giocatori potrebbero fare al caso di Fabio Grosso, nuovo allenatore.
Il Venezia invece ha fatto dei passi in avanti, dal momento che è interessato ad entrambi i profili: all'ex Roma ha già presentato un'offerta, il serbo ex Juventus invece è entrato ora nel radar dei lagunari. Il ds Antonelli attende una risposta anche da Thierry Correia, terzino portoghese che si sta liberando dal Valencia.
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