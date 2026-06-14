La Fiorentina vuole Norton-Cuffy: il Genoa fa il prezzo. Le ultime

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Il nome nuovo per le fasce della Fiorentina è Brooke Norton-Cuffy del Genoa. La Gazzetta dello Sport scrive che l'esterno che va ad affiancarsi a Matteo Ruggeri: l'inglese a destra e l'ex Atalanta, ora all'Atletico Madrid, a sinistra. Così Fabio Paratici vorrebbe ridisegnare le corsie laterali della Fiorentina targata Fabio Grosso.

Dodo e Gosens sono considerati in uscita dal club, Parisi è infortunato e non rientrerà prima dell'inizio del nuovo anno, e Fortini, scadenza 2027, non rinnoverà e andrà ceduto per non perderlo a zero la prossima estate. Per tutti questi motivi la Fiorentina ha bisogno di rinforzi sulle corsie laterali e si è messa sulle tracce di profili che conoscono già la A.

Il prezzo di Norton-Cuffy è più accessibile di quello di Ruggeri, il Genoa parte da una base di 18 milioni, ma la sensazione è che si possa chiudere anche a meno. Il terzino destro inglese, acquistato due estati fa dall'Arsenal, è reduce da una stagione convincente, nella quale ha collezionato 29 presenze e 2 gol. Già a gennaio era finito al centro delle voci di mercato, corteggiato addirittura da top club come Inter, Milan e Juventus e adesso la Fiorentina lo ha messo nella lista dei preferiti. Non è l'unico, ma piace parecchio, però la richiesta del Genoa è considerata eccessiva. La Viola ha messo in conto di investire meno di 18 milioni, utilizzando i soldi incassati dalla cessione di Dodo, da cui spera di ricavare almeno 15 milioni per acquistare il suo successore.

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