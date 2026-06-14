Como, Butez racconta: "Studio anche da portieri diversi come De Gea"

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il portiere del Como Jean Butez, fresco di rinnovo con il club lariano fino al 2030, racconta chi sono i suoi modelli: "Non ho un vero e proprio riferimento - racconta Butez - mi piace osservare stili differenti. Ovviamente prediligo Neuer, Ter Stegen, Ederson… portieri che giocano in squadre con molto possesso e molto coinvolti nella costruzione del gioco. Studio anche altri stili, per esempio De Gea: grandi parate e ottimi riflessi. Dedico molto tempo anche a rivedere me stesso. Può sembrare un po' egocentrico ma è davvero importante, per crescere, analizzarsi per poi potersi adattare allo stile dell'allenatore".