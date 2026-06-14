Grosso vuole Kean. Il tecnico blinda la punta, Paratici gli fa da sponda

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola è sicuro: Fabio Grosso vuole confermare Moise Kean alla Fiorentina. Ci fossero esigenze stringenti di bilancio, l'allenatore si dovrebbe allineare, ma siccome al momento non ci sono allora ha indicato ai dirigenti viola la volontà di puntare ancora sull'attaccante simbolo della Fiorentina e dell'Italia.

L'idea è che sostituire la punta sarebbe comunque molto complicato, quindi anche Paratici è sulla stessa lunghezza d'onda dell'allenatore: Kean resta e sarà il simbolo del rilancio di una squadra che deve fare meglio della scorsa stagione. Sulla gestione tecnica del calciatore ci penserà l'allenatore, su quella fisica invece saranno importanti le valutazioni dopo l'estate e le vacanze.