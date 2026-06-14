La rivoluzione di Paratici: cambiamenti anche in staff medico e comunicazione

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La strategia di Fabio Paratici per trasformare la Fiorentina in un club moderno è ormai tracciata. Circa un mese fa, alla vigilia di Juventus-Fiorentina, il direttore sportivo aveva anticipato le sue intenzioni: non solo una rivoluzione sul mercato e il cambio in panchina con Grosso al posto di Vanoli, ma un cambiamento profondo nella struttura societaria. E come riporta l'edizione di Firenze di Repubblica, nei giorni scorsi Paratici ha condiviso questa visione di medio-lungo periodo — è legato al club da un contratto quadriennale — direttamente con il presidente Rocco Commisso durante i colloqui in America.

Sul fronte organizzativo, dalla Ferrari è arrivato Francesco Picciotto nel ruolo di revenues & marketing director, con l'obiettivo di rilanciare un settore dalle grandi potenzialità ancora poco sfruttato, puntando anche su nuove partnership di sponsor — nazionali e internazionali — dopo l'addio a Holding Lamioni. Per la gestione operativa del Viola Park, struttura all'avanguardia ma ancora da valorizzare, Paratici ha scelto Paolo Morganti, ex direttore generale del Catanzaro e figura di fiducia dai tempi della Juventus: a lui il compito di seguire ogni aspetto della vita quotidiana delle squadre, dai campi alle palestre.

Ma le novità non si fermano qui. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori annunci in diversi settori: nella comunicazione arriveranno nuovi profili con cui Paratici ha già lavorato in passato, mentre nell'area medica saranno inserite figure specializzate nel miglioramento delle performance atletiche. Escono invece diversi giornalisti legati alla precedente gestione Barone-Ferrari. L'obiettivo finale è costruire quella mentalità vincente che permei ogni aspetto del club, dagli allenamenti della prima squadra alla gestione interna: cambiamenti considerati fondamentali tanto quanto l'acquisto di nuovi calciatori.