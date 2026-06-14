Sondati Dragusin ma anche Okoli per la difesa. Sugli esterni occhio a Onal

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Nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Radu Dragusin, centrale del Tottenham che la Fiorentina ha provato a convincere per un prestito lo scorso inverno. La Nazione scrive che l'ex Genoa ha bisogno di giocare per ritrovare ritmo dopo il grave infortunio al crociato. Paratici potrebbe decidere di affondare il colpo stavolta, fermo restando che nel ruolo è stata sondata anche la disponibilità del Leicester a trattare la cessione di Okoli.

Per quel che riguarda il reparto degli esterni offensivi resta da monitorare la situazione Koleosho, apprezzato da Grosso al pari di Volpot, ma nelle ultime ore si è aggiunta anche la candidatura di Basar Onal del NEC. Nato in Olanda ma naturalizzato turco, il classe 2004 ha disputato una buonissima stagione con 7 gol e 8 assist.