Ndour nel mirino della Juventus? È uno dei pochi intoccabili alla Fiorentina

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La Nazione fa il punto sulle possibili uscite per il centrocampo della Fiorentina. Dalla Turchia giurano che Vincenzo Italiano voglia portare alla sua corte Rolando Mandragora. Vedremo nei prossimi giorni se il Besiktas deciderà di avanzare una proposta ufficiale alla Fiorentina e al giocatore. Spifferi di mercato hanno riguardato nelle ultime ore anche Cher Ndour, che sarebbe finito nel mirino della Juventus.

Ma il centrocampista gigliato è uno dei pochissimi intoccabili della rosa a netto della classica offerta irrinunciabile. Nel corso del mese ha colpito molto il ds Paratici per la crescita che ha avuto. La Fiorentina vuole ripartire senza dubbio da lui e da Fagioli in mezzo al campo.