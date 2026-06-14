Paratici alla ricerca di esterni. Per Solomon si tratta, gli altri nomi in lista

vedi letture

La Fiorentina è alla ricerca di attaccanti esterni e dopo aver detto addio a Solomon e Harrison, scandaglia il mercato per trovare i profili adatti al 4-3-3 di Fabio Grosso. Come riporta il Corriere Fiorentino, per ora resiste solo qualche (piccola) possibilità di riportare in viola l’israeliano ma dipenderà dalle richieste del Tottenham, con cui i rapporti sono per ovvi motivi ottimi: la Fiorentina non si avvicinerà nemmeno ai 10 milioni pattuiti sei mesi fa.

Il quotidiano scrive che è probabile che Paratici debba andare a caccia di quattro (tre come minimo) attaccanti esterni. Non a caso in queste settimane sono circolati nomi come quello di Kostic (svincolato dalla Juve), Laurientè (Sassuolo) o, con ancor più insistenza, candidature come quelle del Nazionale Under 21 Koleosho, tornato al Burnley dopo il prestito al Paris Fc o del turco Basar Onal, del NEC