Il Napoli su Norton-Cuffy per la fascia destra. L'alternativa? Dodo
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Intreccio di mercato tra Fiorentina e Napoli per la fascia destra. Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la società azzurra, in attesa di annunciare il nuovo allenatore Allegri, è alla ricerca di un esterno destro che possa sostituire Di Lorenzo. Nelle ultime ore è emerso il nome di Norton-Cuffy del Genoa, accostato anche alla Fiorentina, altrimenti resta sempre l'ipotesi Dodo.
Il terzino della Fiorentina non rinnoverà e ha il contratto in scadenza nel 2027, per questo può partire per circa 15 milioni di euro. Conosce perfettamente il campionato italiano e sarebbe perfetto per la difesa a quattro di Allegri. Khalaili, Norton-Cuffy oppure Dodo: per la fascia destra del Napoli se la giocano questi tre.
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