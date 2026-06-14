Cioffi alla Carrarese. Galloppa ha firmato un biennale col Modena

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Esperienza in Toscana per il fiorentino Gabriele Cioffi. L'allenatore ex Udinese ed Hellas Verona allenerà la Carrarese prendendo il posto di Calabro, l'allenatore della promozione in B e delle salvezze della squadra di Carrara ora destinato al Padova. Cioffi, classe '75, sarà annunciato domani come nuovo mister della Carrarese, tornando alla guida di una squadra dopo due anni di stop. Per Galloppa invece si aprono le porte del Modena dopo che ieri è stato ufficialmente salutato dalla Fiorentina e ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.