FirenzeViola Fiorentina, chi è Norton-Cuffy: il Genoa lo pagò 2 milioni, ora si sfrega le mani

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La Fiorentina ha messo gli occhi su Brooke Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa classe 2004. Il ds Fabio Paratici lo ha individuato come il successore ideale di Dodo sulla corsia destra, e nelle prossime ore — al rientro dal viaggio negli Stati Uniti — è pronto ad avviare i contatti con il club rossoblù per provare a trovare un'intesa. Il Genoa parte da una valutazione di 18 milioni di euro, cifra che la Fiorentina considera eccessiva, ma la sensazione è che la trattativa possa trovare un punto di incontro al ribasso.

Da Londra con furore, chi è Norton-Cuffy

Londinese di nascita, Norton-Cuffy è cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, una delle accademie più prestigiose d'Europa, prima di maturare attraverso una serie di prestiti in Inghilterra — Lincoln City, Rotherham United, Coventry City e Millwall — che lo hanno fatto crescere nella periferia del calcio inglese. Nell'estate del 2024 il Genoa lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 1,7 milioni di sterline, e il ragazzo ha ripagato la fiducia con una stagione di alto livello in Serie A: 29 presenze nella passata annata, 2 gol e una crescita costante che aveva già attirato l'attenzione di Inter, Milan e Juventus. Questo soprattutto grazie a De Rossi che è riuscito a sfruttarne le qualità sull'esterno.

Profilo perfetto per Grosso

Sul piano tecnico, Norton-Cuffy sarebbe esattamente il prototipo di terzino moderno che Fabio Grosso predilige nel suo 4-3-3: velocità, spinta continua sulla fascia, ottima qualità nel cross e grande efficacia nell'uno contro uno. Con il suo metro e 81 di altezza abbina fisicità e dinamismo, risultando pericoloso sia in fase offensiva che solido in copertura. A soli 22 anni — li ha compiuti a gennaio — ha davanti a sé ampi margini di miglioramento, con uno stipendio ancora contenuto, poco sotto il milione di euro. Un investimento di prospettiva che si sposa perfettamente con la visione di medio-lungo periodo che Paratici sta costruendo attorno alla Fiorentina del Centenario.