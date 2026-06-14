FirenzeViola Fasce viola, che rivoluzione! Paratici cerca qualità nel pacchetto terzini

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Dopo il ritorno dei dirigenti da New York, da lunedì sarà il momento per la Fiorentina di mettere nero su bianco tutte le idee di mercato per rivoluzionare la squadra. A partire dalle fasce. La priorità infatti non è solo davanti, dove c'è da riempire le caselle lasciate vuote da Harrison e (per ora) Solomon, ma c'è da sistemare anche e soprattutto il pacchetto terzini che al momento è senza certezze.

A destra via in due

Sulla fascia destra la Fiorentina al momento ha due giocatori che non hanno rinnovato il contratto né hanno intenzione di farlo, sorprese a parte. In particolare Dodo, in scadenza nel 2027, avrebbe voluto cambiare aria già la scorsa estate. I discorsi per il rinnovo non erano piaciuti al brasiliano e all'entourage e, nonostante una riapertura quando Pradè è andato via, il contratto non è stato mai allungato né cambiato economicamente e dunque Dodo, che ora è in Brasile dove si gode la nuova e lussuosa casa, è destinato a partire. Al momento per lui ci sono Napoli e Roma anche se non sembra in ogni caso una prima scelta o priorità per nessuna delle due. Il suo sostituto, Niccolò Fortini, è nella stessa situazione con il rinnovo di contratto. Nonostante da Roma e dalla Premier ci fossero interessamenti, a gennaio è rimasto ma ora, senza rinnovo e per avere più spazio, anche lui se ne andrà a meno che le parti non troveranno un accordo soddisfacente per tutti.

A sinistra incognita Gosens e Balbo

Anche a sinistra la situazione è precaria, con Fabiano Parisi, destinato a tornare terzino sinistro, che non potrà rientrare prima di fine anno. Restano dunque da valutare Robin Gosens e Luis Balbo che, ovviamente con motivazioni diverse, potrebbero anche lasciare Firenze. Il primo per rispondere ad una logica di ringiovanimento e ingaggio, non tanto per abbassare il tetto quanto magari per destinarlo ad un altro profilo. Il tedesco è reduce da una stagione tribolata in cui non ha più mostrato la brillantezza che - da esterno di centrocampo a 5 - aveva caratterizzato il suo primo anno in viola e dunque potrebbe non essere più considerato un titolare, anche dovesse restare. Il venezuelano invece, lanciato da paolo Vanoli e poi fresco campione d'Italia con la Primavera, ha bisogno di giocare con continuità e dunque va valutato se mandarlo in prestito nonostante l'esperienza maturata quest'anno.

Alternative d'esperienza e qualità

Cambiare i terzini però potrebbe non voler dire ridimensionarsi, ma cercare qualcosa di diverso, di esperienza e qualità. In questo senso sono insistenti e trovano conferma le voci di un interesse viola per il terzino destro del Genoa Brooken Norton-Cuffy e per il sinistro dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri. Per l'inglese classe 2004 il Genoa può contare su diverse richieste e dunque non sarà disposto a regalarlo, visto che su di lui già a gennaio c'erano club di Premier e Bundesliga che inevitabilmente alzano il prezzo. Prezzo già alto invece quello di Ruggeri reduce da una buona stagione con Simeone appunto, dove ha giocato anche la Champions. Proprio questo è il nodo, il giocatore dovrebbe ridurre le proprie aspettative visto che la Fiorentina non ha vetrina europea, e l'Atletico Madrid deve contare su un sostituto. Al momento si registra il forte interesse della Fiorentina (non la sola in Italia ad apprezzare l'ex Atalanta) ma Paratici dovrà usare tutto il suo charme per convincerlo.