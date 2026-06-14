2-0 dell'Australia sulla Turchia di Montella al Mondiale: "Il calcio è questo"

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Inizia con una sconfitta il Mondiale della Turchia allenata dall'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. L'Australia vince 2-0 nella gara del gruppo D dei Mondiali 2026. A Vancouver decidono i gol realizzati da Irankunda al 27' del primo tempo e da Metcalfe al 30' della ripresa. Così ha commentato dopo la gara in conferenza stampa la sconfitta Montella: “Il calcio è questo. Abbiamo creato tantissime occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Loro hanno segnato e si sono messi subito bassi, era difficile entrare e ci hanno fatto gol con la loro arma migliore: i contropiedi. Nulla però è perduto perché ci sono ancora due partite e continuo ad essere fiducioso. Ci dispiace per il risultato maturato questa sera ma restiamo positivi. C’è tempo per andare avanti”.

Ci saranno aggiustamenti nel prossimo match?

“Non credo che troveremo tutte le squadre che difenderanno così basse. Tatticamente la partita è andata come ci aspettavamo. In questi casi è importante fare gol su un calcio piazzato op su una situazione simile. Ci siamo andati vicini e sarebbe cambiata la strategia della gara per tutti. Accettiamo la sconfitta con dispiacere ma guardiamo avanti”