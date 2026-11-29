Zambrotta: "Vlahovic con Italiano gioca con serenità. Alla Juve no"

Dusan Vlahovic sembra aver ritrovato continuità e serenità in Turchia. Con Italiano alla guida, il centravanti serbo è attualmente il miglior marcatore del campionato con 11 gol. Sul suo rendimento è intervenuto Gianluca Zambrotta, che ha commentato a La Gazzetta dello Sport: "Le parole di Spalletti non sono state casuali: probabilmente ha voluto mandare un segnale alla società, dopo essersi confrontato con la dirigenza. A gennaio cercheranno un centravanti, perché né Kolo Muani né Woltemade ricoprono quel ruolo, ma bisognerà valutare chi potrà arrivare e con quali condizioni.

Scamacca trova poco spazio all'Atalanta e Spalletti lo conosce già dai tempi della Nazionale. Mi dispiace vedere Vlahovic segnare 11 gol nella Super Lig turca: al Besiktas, con Italiano, sta giocando con tranquillità e senza troppe pressioni. Una trasformazione del genere fa inevitabilmente pensare che alla Juventus ci sia qualcosa che non funziona...".