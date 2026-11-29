Totoformazione, quotidiani tutti d'accordo: sarà 4-3-3 con Ndour-Fagioli-Brescianini
I quotidiani sportivi in edicola stamani propongono la probabile formazione della Fiorentina in vista della gara contro l'Udinese. Secondo le informazioni raccolte, i viola dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Tra i pali è previsto il solito De Gea, mentre davanti a lui sulla destra riecco Jimenez. I centrali di difesa saranno necessariamente Dragusin e Ranieri, viste le assenze di Pongracic e Viery, invece sulla sinistra spazio a Joao Mario.
In mediana Ndour-Fagioli-Brescianini
Per quanto riguarda il centrocampo, nuova occasione per Ndour come mezzala destra. Fagioli a quanto pare sarà il vertice basso del reparto. Sulla sinistra toccherà di nuovo a Brescianini. Infine l'attacco. Non si deroga da Mastantuono sulla fascia destra, così come al centro resterà Pellegrino. Sulla corsia opposta si scalda Njie, che ha definitivamente recuperato dall'infortunio alla coscia occorso in Nazionale ormai più di dieci giorni fa.
Ecco la probabile formazione viola secondo i giornali in edicola.
Gazzetta (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Corriere dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
La Nazione (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Tuttosport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Repubblica Firenze (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati